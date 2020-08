Vakinha: ajude o cãozinho Aladim a sobreviver

O cãozinho Aladim tem cinco meses e está internado com parvovirose no hospital veterinário de Mafra desde o último sábado (15). Os custos do tratamento chegam a quase mil reais. Seus donos estão fazendo de tudo para mantê-lo vivo. Por isso, uma vaquinha virtual foi criada para arrecadar doações e assim deixá-lo o tempo necessário internado até se recuperar.

Toda ajuda é bem-vinda. Para doar qualquer valor basta acessar o link: https://www.vakinha.com.br/vaquinha/aladin-pede-ajuda

Os custos são:

Valor da diária: R$ 180,00

Doses diárias de Filgrastin: R$ 20,00

Consulta: R$ 200,00

Perfil básico: R$ 142,00

Teste Parvovirose: R$ 85,00

A parvovirose canina é causada por um vírus denominado parvovírus canino, que possui especial tropismo pelas células com ciclos de divisão rápida e que provoca, principalmente, a necrose das células intestinais e da medula óssea. A transmissão dá-se por via oral e o vírus é resistente ao meio ambiente. O vírus afeta principalmente os cães jovens com idades a partir das seis semanas de vida, período no qual os cachorros perdem a imunidade materna.