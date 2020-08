Vândalos depredam Capela Mortuária e parquinho infantil em Mafra

Vidros das janelas e portas da Capela Mortuária, localizada em frente ao Cemitério Municipal na Vila Ivete, e também o portão do parquinho infantil da Praça Diniz Henning foram depredados por vândalos na madrugada de quinta-feira, 20.

A Polícia Militar conseguiu prender em flagrante três homens, além de apreender mais um adolescente, responsáveis pelos danos ao patrimônio público. A denúncia foi realizada pelo aplicativo Rede de Vizinhos da PM.

A Prefeitura de Mafra, responsável pela manutenção tanto da Capela quanto da praça, lamentou a ação dos vândalos, que com atitudes assim acabam por prejudicar e onerar a toda a população mafrense. Os parquinhos, por exemplo, que estão sendo instalados em todas as praças do município, ainda não podem ser utilizados pelas crianças do município, em virtude da pandemia. Mas é importante perceber o comprometimento dos munícipes, que com suas denúncias, demonstram o apreço por bens que são de todos.