Veículo colide em dois postes no bairro Jardim América

As guarnições das viaturas ASU-467 e AR-47 do Corpo de Bombeiros de Mafra foram acionadas por volta das 22h24 deste domingo (18) para um acidente de trânsito na Rua João Maria do Valle, Bairro Jardim América, próximo ao posto de saúde, para atendimento de uma colisão entre um veículo e dois postes.

No local foi encontrado o masculino, maior, fora do veículo, consciente, orientado, estável, referia algia na região do membro superior direito, terço distal, que bateu no para-brisas, o que lhe causou um corte contuso. Foram realizados os procedimentos de APH e após avaliação, o mesmo decidiu por não ser conduzido para hospital preenchendo a ficha de recusa de atendimento.

O primeiro poste, na esquina teve a lateral inferior parcialmente danificada, com aparecimento da ferragem estrutural, o segundo poste teve sua base estrutural totalmente comprometida, com exposição da estrutura e deslocamento lateral de cerca de 30cm com risco de queda iminente sendo sustentado pelo veículo e pela fiação adjacente.

O local ficou isolado e aos cuidados da PM e da Celesc.

