Veja como foi a chegada do Papai Noel em Mafra

Em Mafra, a noite da última terça-feira (10) foi repleta de magia e emoção. Adultos e crianças se reuniram na Praça Guilherme Abry (Praça do Comércio), a partir das 18 horas, para esperar o Papai Noel. Amanda, 6 anos, estava ansiosa. Queria ver o bom velhinho de perto, tirar fotos e contar o que deseja ganhar de Natal. “Ela só falava na chegada do Papai Noel”, contou a mãe, Juliana Aparecida dos Santos. Assim como Amanda, centenas de outras crianças mal conseguiam disfarçar a expectativa. Ao longo da noite, todas foram recompensadas pelas belas apresentações.

ABERTURA

Abrindo a festa, o prefeito de Mafra, Wellington Bielecki saudou o público presente, destacou a importância das festividades de fim de ano, reforçando a união e a harmonia entre as pessoas, e desejou um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de prosperidade e realizações a todos os mafrenses. Em seguida, o presidente da CDL, Lourival de Sá Ribas, falando também em nome das Associações Empresarias de Mafra e de Rio Negro, SESC e SENAC, disse que o Natal RioMafra, com o tema Laços de Natal, foi pensado com o objetivo de resgatar a magia das festividades de fim de ano. Após as falas, a Orquestra RioMafra trouxe uma seleção de músicas natalinas que cativou o público.

NATAL REPLETO DE MÚSICA E DANÇA

O encanto musical continuou com a apresentação dos alunos da Escola Referência Mundo Mágico, tocando tradicionais músicas natalinas. Em seguida, foi a vez da cantata com os alunos da Educação Infantil do SESC, que subiram ao palco e empolgaram o público com muita animação e alegria. Nem mesmo a chuva tirou o brilho das apresentações e a noite continuou com muita dança. Primeiro, com as turmas de ballet e jazz do SESC e depois com o ballet natalino da Casa da Cultura.

FOLIA DE REIS

A última apresentação antes da chegada do Papai Noel foi o Auto de Natal “Folia de Reis” como o grupo Mototóti, de Porto Alegre. Humor, poesia e muitas canções fizeram o público interagir com os atores, enquanto uma bela mensagem natalina era transmitida. O espetáculo vem marcando presença em festividades natalinas de todo o Sul do Brasil, como o Natal Luz de Gramado, onde estreou em 2012.

O GRANDE MOMENTO

Ao final da Folia de Reis a ansiedade era visível no rosto das crianças – e de muitos adultos também. Ao ouvirem o som de sinos natalinos, todos ficaram a procura do Papai Noel, que veio caminhando entre o público presente, subiu ao palco para sua mensagem de fim de ano e em seguida sentou-se em sua poltrona e recebeu todas as crianças. Um belo desfecho para uma noite muito especial.