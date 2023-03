Vem aí a 53ª Corrida Rústica 1º de Maio Wilson Buch

A Prefeitura de Mafra, por meio do Departamento de Esportes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura já está realizando os preparativos para mais uma edição da Corrida Rústica 1º de Maio – Wilson Buch. Tradicional no município, a Corrida Rústica atrai anualmente centenas de atletas de várias cidades do Sul do País e faz parte do calendário municipal de eventos anuais.

Premiação

Os organizadores do evento destacam que neste ano, a premiação em dinheiro prevê a distribuição de cerca de R $15 mil entre os vencedores das diversas categorias. Todos os corredores receberão medalha de participação.

Wilson Buch

A corrida de rua é uma homenagem que o Município presta a todos os trabalhadores por ocasião do Dia do Trabalhador e também àquele que foi o grande incentivador do esporte Mafrense.

Informações

Mais informações pelo telefone 47 991905435, com Carlão.