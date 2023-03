Vem aí a fase municipal dos Jogos Abertos da Terceira Idade (JASTI)

Compartilhar no Facebook

Nos dias 3, 4 e 5 de abril, a partir das 13h30, o Centro de Convivência do Idoso (CCI) e o Departamento Municipal de Esportes realizam novamente o já tradicional JASTI – Jogos Abertos da Terceira Idade. Dentre as modalidades disputadas constam canastra feminino, truco e dominó masculino e feminino.

Para participar o interessado deve ter mais de 60 anos e residir em Mafra. As inscrições são gratuitas, feitas no próprio local – CCI – nos dias do evento. Para mais informações é necessário entrar em contato pelos telefones: 47 3642-9104 ou 99190-5434.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Serviço:

Jogos Abertos da Terceira Idade – JASTI

Data: 3, 4 e 5 de abril (segunda, terça e quarta-feira)

Horário: 13h30

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Local: Centro de Convivência do Idoso (CCI) – R.Tupinambás, 80, Vista Alegre