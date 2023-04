Vem aí a Gincana de Integração Intercomunidades de 2023

Compartilhar no Facebook

A Secretaria de Assistência Social e Habitação convida todas as Associações de Moradores para a reunião de lançamento da GIIC 2023, que acontecerá dia 10 de maio às 19 horas, no Centro de Convivência do Idoso – CCI.

Neste ano, a II Gincana de Integração Intercomunidades contará com campanha do agasalho, histórias das famílias mafrenses, jogos como volley, futsal e jogos de mesa, concurso de dança, concurso de rainhas, show de talentos e feira de empreendedorismo.

A GIIC tem por objetivo fortalecer as relações comunitárias, estimular o sentimento de pertença dos moradores em relação à sua comunidade e a valorização da mesma e do município por seus habitantes.

Também possibilita trocas culturais e de vivências entre os participantes e ainda estabelece vínculos entre Associações de Moradores e Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, para parcerias no cumprimento de objetivos em comum.

Mais informações pelo telefone (47) 99229-7438.