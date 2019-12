Vereadora Claudia Bus recebe o Prêmio Ações de Destaques da União dos Vereadores

A conquista do prêmio foi devido ao projeto de lei ‘Câmara Sem Papel’ apresentado pela parlamentar mafrense onde determina que todos os processos legislativos sejam 100% digitais. O projeto foi destacado pela comissão avaliadora como de relevância e pode ser aplicado nos 295 municípios de Santa Catarina e nos 399 do Paraná

No último dia 6 a vereadora Claudia Bus recebeu no Congresso Interestadual da União de Câmaras, Vereadores e Gestores Públicos do Paraná – Uvepar o Prêmio Ações de Destaque.

A conquista do prêmio foi devido ao projeto de lei ‘Câmara Sem Papel’ apresentado pela parlamentar mafrense onde determina que todos os processos legislativos sejam 100% digitais. O projeto já virou lei e sua aplicação já foi iniciada.

Segundo a vereadora o objetivo da lei ‘Câmara Sem Papel’, além da economia e da preservação do meio ambiente, é dar agilidade no trâmite das informações em todos os setores da Câmara. “Como todos os documentos que chegam à Câmara passam por vários setores, inclusive análise jurídica, a digitalização faz com que as informações possam ir para todos os setores sem a necessidade de cópias infindáveis dos documentos”, explica.

Após a Comissão de Avaliação, composta por cinco membros dentre diretores, assessor jurídico e palestrante do 06º Congresso, 18 ações foram classificadas e reapresentadas. Os critérios analisados foram alcance, criatividade, as boas ideias e a valorização e o fortalecimento do poder legislativo municipal.

O projeto foi destacado pela comissão avaliadora como de relevância e pode ser aplicado nos 295 municípios de Santa Catarina e nos 399 do Paraná, assim como em qualquer outra cidade do país, gerando economia e eficiência nos trabalhos legislativos.

Claudia conta que durante o seu mandato apresentou até o momento 26 projetos de lei, onde alguns já estão em vigor e outros tramitando na casa de leis. E que no Congresso poderiam ser inscritos apenas dois projetos por Câmara ou por vereador, onde foram inscritos o ‘Câmara Sem Papel’ e a ‘Galeria 8 de março’ que homenageia Mulheres que fizeram parte do legislativo, projeto esse que tem a finalidade de registrar a história das mulheres políticas Mafra e que participaram do pleito eleitoral com vitória nas urnas.