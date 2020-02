Vereadores de Mafra elegem Conselho de Ética e Comissão Permanente de Finanças realiza primeira reunião

Na última terça-feira, 04, os vereadores elegeram o Conselho de Ética da Câmara Municipal de Mafra durante a sessão ordinária. O grupo formado por três membros titulares e dois suplentes com mandato de um ano tem a função de verificar atos contra a ética e o decoro parlamentar. Eles precisam analisar ações em relação às normas de condutas nas sessões de trabalho da Câmara, ao respeito à verdade e aos recursos públicos.

Foram eleitos os vereadores: presidente, Adilson Sabatke (Progressista); vice-presidente, Claudia Maria Bus (PTB); e membro, Edenilson Schelbauer (PSB). Os vereadores suplentes são Dimas Humenhuk (PTB) e Vanderlei Peters (PDT).

COMISSÃO DE FINANÇAS REALIZA PRIMEIRA REUNIÃO

A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização teve a sua primeira reunião nesta quarta-feira, 05, onde foram definidos as funções dos vereadores: presidente, Cirineu Corrêa Cardoso (PDT); vice-presidência, Edenilson Schelbauer (PSB); e relator, Adilson Sabatke (Progressista).

Também foi definido que a reunião da Comissão será sempre nas quartas-feiras, às 14h. Reuniões também poderão ser convocadas pelo seu presindete.

Entre as principais funções desta comissão, está o acompanhamento e a fiscalização orçamentária emitindo parecer sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a proposta orçamentária anual, o Plano Plurianual e as suas alterações. Além disto, elaborar pareceres sobre as contas do município, entre outras funções.