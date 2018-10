Vereadores denunciam Hospital de Mafra por obrigar pacientes SUS a fazerem internamentos por convênio

Hospital diz que as informa√ß√Ķes n√£o procedem e que de janeiro a setembro deste ano foram feitas 3.378 interna√ß√Ķes pelo SUS - 73,90% do total de interna√ß√Ķes do hospital. Segundo informa√ß√Ķes, a Prefeitura de Mafra repassa cerca de R$ 3 milh√Ķes por ano, (R$ 250 mil/m√™s) ao hospital para atender os mun√≠cipes mafrenses via SUS

Na sess√£o da segunda-feira (8) os vereadores Dimas Humenhuk (PTB) e Elcion Peters (PSD) acusaram o Hospital S√£o Vicente de Paulo (HSVP) de obrigar os pacientes do Sistema √önico de Sa√ļde ‚Äď SUS que possuem plano de sa√ļde a se internarem pelo conv√™nio.

Dimas foi o primeiro a falar, e dizer que possui um documento do Minist√©rio P√ļblico de Santa Catarina referente a um procedimento envolvendo o fato. Falou que h√° meses o HSVP vem internando pacientes SUS por planos de sa√ļde. Ele fez um requerimento solicitando informa√ß√Ķes ao hospital quanto aos acontecimentos.

Segundo o vereador do PTB as pessoas saem da Unidade de Pronto Atendimento ‚Äď UPA 24 horas e ao chegarem ao hospital para serem internadas pelo SUS ao possu√≠rem conv√™nio passam automaticamente para o plano de sa√ļde. Humenhuk disse ainda que a Prefeitura de Mafra tem um conv√™nio de R$ 10 milh√Ķes com o Hospital S√£o Vicente de Paulo para o atendimento da popula√ß√£o que precisa do SUS.

Completou a den√ļncia falando que n√£o √© apenas em internamentos que o paciente SUS usu√°rio de plano de sa√ļde √© obrigados a usar o conv√™nio, que as consultas autorizadas pelo Sistema √önico de Sa√ļde tamb√©m passam para os conv√™nios.

O vereador Elcion foi mais direto destacando que n√£o s√£o meses e sim cerca de dois anos que tal pr√°tica vem sendo adotada no HSVP. Discorreu que um dos conv√™nios que mais traz problemas √© o Plano de Assist√™ncia √† Sa√ļde dos Servidores Municipais de Mafra ‚Äď PLASSMA, um conv√™nio proporcional onde os conveniados pagam 30% do custo dos procedimentos. Apontou ainda que o MP tem conhecimento das ocorr√™ncias.

Segundo informa√ß√Ķes, o Minist√©rio P√ļblico de Mafra, j√° t√™m o entendimento que os pacientes do PLASSMA, podem optar pelo SUS ao serem atendidos e internados no hospital de Mafra.

Em contato com a direção do HSVP fomos informados que o hospital já havia recebido o requerimento e estaria respondendo o vereador.

Segundo a dire√ß√£o do HSVP todo o paciente que chega ao hospital primeiro √© atendido e posteriormente √© verificado se ele √© um usu√°rio SUS ou de algum plano de sa√ļde. E que o Hospital S√£o Vicente de Paulo √© uma entidade filantr√≥pica privada com conv√™nio com o SUS atrav√©s da Secretaria de Estado da Sa√ļde, onde s√£o obrigados a atender 60% de pacientes SUS da demanda total da institui√ß√£o.

J√° a UPA, assim como a Maternidade dona Catarina Kuss, s√£o unidades de sa√ļde p√ļblicas onde o atendimento tem que ser 100% SUS.

Quanto aos internamentos, principalmente aqueles oriundos da UPA, o HSVP diz que quando o paciente possu√≠ plano de sa√ļde ele √© internado pelo conv√™nio, pois o hospital n√£o tem obriga√ß√£o de atender 100% de pacientes do Sistema √önico de Sa√ļde.

Finalizando a dire√ß√£o do hospital disse que n√£o procedem as informa√ß√Ķes dos vereadores de que o Hospital S√£o Vicente de Paulo esteja aceitando somente novas interna√ß√Ķes pelos planos de sa√ļde e n√£o estarem sendo efetuadas novas interna√ß√Ķes pelo SUS apresentando as seguintes estat√≠sticas das interna√ß√Ķes:

– no ano de 2017: 3.412 interna√ß√Ķes pelo SUS, correspondendo a 69,19% do total de interna√ß√Ķes;

– de janeiro a setembro de 2018: 3.378 interna√ß√Ķes pelo SUS (73,90% do total de interna√ß√Ķes);

– do dia 01 a 10 deste m√™s: 155 interna√ß√Ķes pelo SUS (79,49% do total de interna√ß√Ķes);

– no ano de 2013: a m√©dia mensal de interna√ß√Ķes pelo SUS era de 214 interna√ß√Ķes e nos √ļltimos tr√™s meses deste ano (julho-agosto-setembro) a m√©dia mensal √© de 433 interna√ß√Ķes, registrando aumento de 102,34% das interna√ß√Ķes pelo SUS em nosso Hospital nesse per√≠odo.