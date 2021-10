Vereadores Mirins visitam a Prefeitura de Mafra

Vereadores Mirins da Câmara de Mafra visitaram a Prefeitura Municipal na manhã de quinta-feira, quando conheceram o gabinete do prefeito, as diversas secretarias e departamentos instalados na sede administrativa, aprendendo sobre o funcionamento de cada uma das pastas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O Prefeito Emerson Maas conversou com os jovens, explicando sobre temas como Lei de Responsabilidade Fiscal e improbidade administrativa, além da Lei de licitações, 8.666 e do projeto de empreendedorismo e incentivos às micro e pequenas empresas. Ele respondeu a questionamentos sobre parcerias para projetos de bolsa de estudos e de feira das profissões, sugeridos pelas vereadoras mirins.

Maas agradeceu a visita e parabenizou pelo aprendizado que estão recebendo. “Levem isso para a vida e não se desconectem dessa atividade e da participação como munícipe, quer no questionamento ou na colaboração. E orientou: “sempre se lembrem de que, como cidadãos,  temos direitos sim, mas também temos deveres e se quisermos uma sociedade melhor, devemos pensar o que podemos fazer para ajudar a melhorá-la”.  Para finalizar salientou a importância dos poderes Executivo e Legislativo estarem próximos e trabalharem em sintonia”.

Crescimento coletivo

A Vice-Prefeita, Celina Dittrich Vieira parabenizou os Vereadores Mirins e elogiou a iniciativa de estarem em pleno exercício da cidadania, embora ainda jovens. “Parabéns por vocês estarem interessados em entender dos assuntos para colaborarem com críticas construtivas para o município”, declarou e aconselhou: “estudem, interem-se, debatam, esse é o caminho, pois enquanto cidadãos devemos colaborar com o crescimento coletivo e vocês estão desenvolvendo esse espírito” .

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A Presidente da Câmara Mirim, Brenda Aléxia Alves, 14 anos, aluna do Centro de Educação do Município de Mafra – CEMMA, disse que a visita foi muito importante para a experiência de todos. “Foi um momento único. Gostei bastante e será importante para nossa experiência profissional, uma vez que  precisamos ter base para decidirmos sobre nosso caminho”, afirmou.

Encerrando a legislatura

Ao todo são 13 Vereadores Mirins, dos quais 11 são meninas e 2 são meninos e estão na 3ª legislatura. A Presidente da Câmara de Vereadores de Mafra, Dircelene Dittrich Pinto, acompanhou os jovens vereadores e explicou que as visitas encerram esse mandato e que a última sessão acontece no período da tarde. Da prefeitura foram visitar também as Secretaria de Saúde, Assistência Social e Obras. Esteve presente na visita ao gabinete do Prefeito o Vereador João Maria Ferreira.

No período em que estiveram no projeto Vereador Mirim eles apresentaram indicações e projetos de lei. A Vereadora Mirim, Eduarda Esther Sabatke conseguiu junto com o Vereador Valdecir Antônio Munhoz, uma emenda parlamentar no valor de R$ 150 mil para revitalização de Praça na Vila Nova.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -