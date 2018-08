Vereadores mirins visitam o executivo mafrense

Na manhã da última quinta-feira 09, a Prefeitura de Mafra recebeu a visita dos 13 vereadores mirins da Câmara Municipal de Mafra. A visita foi guiada pelo secretário de Administração, Alexandre Solesinski, que mostrou e explicou a todos o funcionamento do executivo.

Os jovens vereadores conheceram o gabinete do prefeito, a sala da diretora Administrativa, os departamentos de Imprensa, Engenharia, Patrimônio, Tributação e a Secretaria de Fazenda e Planejamento, cujo setor foi apresentado às crianças pelo secretário da pasta, Enalto de Oliveira Gondrige.

Para o prefeito, Wellington Bielecki, “é de fundamental importância essa aproximação e harmonia entre os poderes executivo e legislativo, e essa iniciativa da câmara em formar uma geração consciente dos atos políticos mostra que o futuro de Mafra vai estar em boas mãos”.

Segundo secretário de Administração, Alexandre Solesinski, “essa foi uma experiência que as crianças vão levar para a vida”, e aproveitou a oportunidade para parabenizá-los pelo trabalho desenvolvido no legislativo, informando que todas as indicações que eles enviaram à Prefeitura foram muito boas, e comentou que “todas foram tratadas e enviadas às secretarias responsáveis, da mesma maneira que fazemos com as dos vereadores” e concluiu alegando que “representar uma cidade é uma honra e um privilégio”.

A EXPERIÊNCIA

Os jovens estiveram muito atentos e interessados em conhecer a estrutura do executivo, e ficaram encantados com a experiência. As crianças também demonstraram grande curiosidade pelo tamanho do Município quando observaram fotos aéreas de parte cidade expostas no gabinete do prefeito e na sala da diretora administrativa.

OPINIÃO DOS VEREADORES MIRINS

Segundo a presidente da Câmara Mirim, Kamila Kaipers (aluna do centro de Educação do Município de Mafra – CEMMA), a visita foi bem interessante e produtiva, pois ainda não conhecia a Prefeitura. Ela ainda comentou que “seu trabalho como Vereadora Mirim foi uma experiência extremamente importante para seu crescimento e disse que haverá uma última sessão extraordinária dessa legislação mirim”.

O vereador mirim Jadson Teixeira da Silva (aluno do Centro de Educação Municipal Beija Flor) comentou que “nunca tinha estado na prefeitura e não imaginava que havia tanta gente trabalhando para o funcionamento do município”.

De acordo com o vereador Mirim Guilherme H. Russi (aluno da E.E.B. Monteiro Lobato), “a visita foi muito inovadora e foi uma experiência muito bacana em poder conhecer os cargos e funções, pois não tinha ideia do tamanho da Prefeitura”. Guilherme também disse que não conhecia o executivo e ficou encantado com o funcionamento.