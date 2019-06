Videomonitoramento fortalece a segurança pública em Mafra

Desde 2012 Mafra vem recebendo investimentos em videomonitoramento. Naquele ano, o município recebeu dez câmeras por meio de convênio do governo estadual com governo municipal.

O comandante da Guarnição Especial de Mafra (GEMFA), tenente-coronel Marcelo Pereira, ressaltou recentemente que o Ministério Público de Santa Catarina, por meio do Fundo de Penas Alternativas, entrou no projeto em 2017. Atualmente, o município de Mafra conta com cerca de 25 câmeras com transmissões ao vivo mais as câmeras off-line.

Fotos divulgadas pela Polícia Militar de Mafra: