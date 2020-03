Vigilância Sanitária de Mafra divulga local de acesso a notas técnicas

Compartilhar no Facebook

A Prefeitura de Mafra, por meio da Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde, reforça as recomendações ao combate da COVID-19, divulgando informações importantes aos serviços de saúde, de alimentos e de interesse de saúde ofertados pelos estabelecimentos do município.

A Diretoria de Vigilância Sanitária do Estado de Santa Catarina, em conjunto com diversos órgãos oficiais (DIVE, Conselhos de Classe, entre outros) tem publicado diariamente notas técnicas e informativos direcionados aos serviços, como clínicas e consultórios médicos e odontológicos, funerárias, serviços de alimentação, academias e demais ramos.

Estas notas técnicas e informativos se encontram disponíveis no site da Secretaria do Estado da Saúde: www.saude.sc.gov.br/coronavirus/ na aba profissionais de saúde – notas técnicas.

A recomendação é quem, em caso de dúvidas, as pessoas realizem com frequência a consulta ao site, já que as informações são atualizadas constantemente.

A Vigilância Sanitária de Mafra encontra-se à disposição para esclarecimentos pertinentes pelo telefone (também WhatsApp): (47) 98402-5379.