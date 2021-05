Vila Ruthes terá linha de ônibus para o Centro todos os dias

Compartilhar no Facebook

A comunidade da Vila Ruthes terá sua linha de ônibus restabelecida para todos os dias da semana. Ela tinha voltado a operar no inicio de maio em apenas três dias por semana, mas a empresa que realiza o transporte coletivo dessa linha do interior solicitou à Administração Municipal o aumento do numero de dias de três para cinco.

Portanto a linha da Vila Ruthes já começou a operar de segunda a sexta-feira, com saída da localidade às 6h45min e retorno às 18h15.

Recomendações

Os passageiros devem usar máscaras e recomenda-se, sempre que possível, manter as janelas dos ônibus abertas para uma melhor circulação do ar e evitar os horários de pico nos transportes.

Confira as linhas e seus horários

LINHA AUGUSTA VITÓRIA – Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, com saída da localidade de Augusta Vitória às 5h30 com retorno às 17h15.

Segunda-feira à sexta-feira, com saída da localidade de Vila Ruthes às 6h45 e com retorno às 18h15. LINHA KM 9 – segunda à sexta-feira, sendo:

– Saída Centro – 6h20*, 7h20, 8h20, 11h30, 12h30, 14h, 16h55, 17h55, 18h50*

(*trajeto até materiais de Construção Elaine).

– Saída KM 9 – 6h50*, 7h50**, 8h50, 12h, 13h, 14h30, 17h30**, 18h25**, 19h20*

(*saída materiais de Construção Elaine).

(**saída Laboratório Calbos).

– Saída Centro – 7h30, 9h10, 10h20, 11h40

– Saída Km 9 – 8h10, 9h40, 11h, 12h30.