Vila Solidariedade recebe primeiro trecho de asfalto de sua história

O final de tarde de segunda-feira, dia 15, foi marcante para os moradores da Vila Solidariedade. O Prefeito Emerson Maas assinou a ordem de serviço da pavimentação asfáltica da rua Benemérito Alamir Marés, que é a rua de entrada do bairro, dando início assim aos primeiros metros de asfalto que a vila recebe.

No ano passado esteve no mesmo bairro lançando a remodelação da praça local, com implantação de um campo de futebol, e outras melhorias, cujas obras  estão praticamente concluídas.

A pavimentação da rua Ben. Alamir Marés incluirá obras de drenagem pluvial, sinalização viária e calçadas, numa extensão de 392 metros, nos dois trechos, com investimentos da ordem de R$ 1.267.241,88. A previsão de execução é de 10 meses. É uma realização do Executivo, com recursos próprios e participação da Caixa Econômica Federal, no trecho I. A abertura da cerimônia contou com orações e bênção do Pastor Elian, em agradecimento pelas melhorias que o bairro está recebendo.

Superação

O Prefeito Emerson Maas disse ser uma grande alegria estar lançando essa obra tão aguardada por todos. Lembrou aos presentes as dificuldades vividas desde que assumiu a gestão, no meio de uma pandemia, depois com 3 chuvas de granizo e 2 enchentes que afetaram diretamente os moradores  da Vila.“Esses momentos difíceis nos fortalecem e hoje estamos nessa fase de alegria”, destacou, agradecendo a confiança de todos na superação das dificuldades.

Sobre a necessidade de obras de pavimentação asfáltica reforçou que não é só a Vila Solidariedade que tem problemas, mas sim uma cidade toda. “Temos que fazer um pouco em cada bairro, para contemplarmos a cidade inteira”, esclareceu citando a evolução  vivida pelo município nos últimos 3 anos. “Nos últimos 10 anos foram feitos 10 km de asfálto em Mafra  e nós, em 3 anos, já executamos 47 km de asfálto e até o final deste ano queremos fechar 70 km”, explicou. E concluiu: “queremos ampliar ao máximo o número de ruas pavimentadas, porque sabemos o quanto é necessário e o quanto traz saúde e qualidade de vida para a população.

Olhar especial para a Vila

A Vice-Prefeita, Celina Dittrich Vieira destacou que a gestão sempre teve um olhar especial para com a Vila Solidariedade. “Essa Vila sempre nos inspirou cuidado, pois  ela estava abandonada, bem como a cidade inteira precisava de atenção. Estamos fazendo aos poucos, mas estamos conseguindo atingir os nossos objetivos. A nossa intenção é sempre fazer o melhor para o povo mafrense, trazer progresso para Mafra e melhorar a qualidade de vida, que é uma questão de saúde pública. Ela parabenizou a comunidade pela conquista e agradeceu  o apoio sempre demonstrado nos momentos de dificuldades como o das recentes enchentes.

O Presidente da Câmara de Vereadores disse estar feliz em retornar à Vila para dar início às obras da rua e em ver a praça local praticamente pronta. Falou dos problemas de falta de infraestrutura, que há anos vive Mafra.  “Agora, com este governo, as obras de infraestrutura estão acontecendo. Ficamos felizes em sermos parceiros desta  gestão, que com certeza entregará muito mais obras para a população. Parabéns ao Executivo e à comunidade que faz jus a essa melhoria”, afirmou.