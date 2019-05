Vinhos e sucos do planalto norte serão premiados pelo IFSC

O Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) Campus Canoinhas em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e a Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (Epagri), lança o Concurso dos Melhores Vinhos e Sucos de Uva do Planalto Norte Catarinense.

O objetivo é valorizar e incentivar a elaboração de vinhos e sucos de uva na região e integrar os produtores.

O concurso vai abranger quatro categorias: vinho de mesa tinto, vinho fino tinto, vinho de mesa branco e suco de uva tinto. Os produtores interessados em participar deverão elaborar um mínimo de 50 litros na categoria desejada. A participação é gratuita e as inscrições podem ser com os extensionistas da Epagri ou com a equipe do IFSC.

Entre os dias 20 de maio a 10 de julho será feita a coleta das amostras para a análise sensorial. No dia 21 de agosto, no Encontro Regional da Cultura da Videira, organizado pela Epagri, será a data da divulgado o resultado.

Informações no IFSC Campus Canoinhas ou nos escritórios municipais da Epagri.