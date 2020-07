VISA de Mafra continua realizando vistorias no comércio com ênfase à prevenção à Covid-19

A Vigilância Sanitária de Mafra – VISA – desde o dia 19 de março já realizou cerca de 400 visitas nos diversos estabelecimentos públicos e privados do município, seja comércio, indústria e prestação de serviços. Quanto ao período de pandemia, o diretor da VISA, Alessandro Belém, informa que já foram instaurados mais de uma dezena de processos administrativos por infrações sanitárias por descumprimento às normas de prevenção à Covid-19. Entres as irregularidades estão a não utilização de máscaras, não disponibilização de álcool gel, ausência de sinalização e demarcação para distanciamento de 1,5 m. “Cabe ressaltar que grande parte das visitas foram realizadas em conjunto com as polícias civil e militar e os bombeiros, em apoio mútuo”, disse o diretor.

Vale lembrar que desde a criação do código sanitário municipal, em dezembro de 1992, a Vigilância Sanitária do município de Mafra atua para o bem-estar da saúde pública, por meio de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da comercialização e produção de bens e de prestação de serviços de interesse da saúde.

Canal direto

A população pode denunciar irregularidades por meio endereço eletrônico Mafra.celk.com.br/vigilância