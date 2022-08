Viva Comunidade promove ações de cidadania, educação e bem-estar em Mafra

Nesta semana, a cidade de Mafra recebe dois eventos gratuitos com atividades culturais, de saúde e bem-estar. Destaque para o Viva Comunidade, que oferecerá aos moradores serviços como corte de cabelo, massagem, exames clínicos, vacinação, orientação nutricional, entre outros. As iniciativas são patrocinadas pela Arteris, que, por meio da concessionária Planalto Sul, administra a BR-116 na rota de ligação entre Curitiba e Lages.

A nova edição do projeto Viva Comunidade acontece na sexta (19) e sábado (20) na praça central da cidade – Praça Ferroviário Miguel Bielecki, em evento gratuito destinado a todos os públicos, das 10h às 17h.

Na área de saúde, os moradores terão acesso a exames básicos, check-up com aferição de

pressão arterial e verificação do Índice de Massa Corpórea (IMC), atendimento com

Nutricionista, psicólogo, orientações para prevenção de doenças como câncer de mama e de próstata, além de vacinas e outros serviços.

No campo do bem-estar e formação, será oferecido corte de cabelo, ginástica laboral e massagem, orientações sobre prática de atividades físicas, educação ambiental, além de

instruções para segurança no trânsito.

Para criançada, também haverá uma série de atrações, como contação de histórias, Projeto

Escola Arteris com jogos educativos, fantoches, pintura de mascotes, história em quadrinhos; e oficina de pintura.

Por fim, atrações para toda família no palco principal – com apresentações culturais, teatro,

animador, aulas de dança e sorteios. Tudo com pipoca e algodão doce à vontade!

Teatro nas escolas

A outra iniciativa promovida pela Arteris na região é a nova edição do “Teatro nas Escolas”, que acontece na quinta-feira e sexta-feira, 18 e 19, no ginásio da escola Mário Goeldner, às 09h e 14h – evento destinado a alunos e educadores de escolas da região, atendidas pelo Projeto Escola Arteris.

A peça intitulada “Live do Zé Quest” reúne atores para um espetáculo com mensagem

direcionada para crianças e adolescentes sobre educação e cidadania, assuntos-chave e

necessários para formação dos adultos de amanhã.

Os projetos Viva Comunidade e o Teatro nas Escolas são iniciativas patrocinadas pela Arteris que reforçam seu compromisso com a sustentabilidade, premissa que embasa todas as tomadas de decisão da companhia. Seja na proteção da fauna, da flora ou de todas as vidas humanas que coexistem nas regiões onde a Arteris atua, a preservação e a valorização da vida são pilares fundamentais para a companhia.

A temporada 2022 do projeto está alinhada a quatro dos 17 Objetivos do Desenvolvimento

Sustentável do Pacto Global (ODS da ONU): 3 (Saúde e Bem-Estar); 5 (Igualdade de Gênero); 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes) e 17 (Parcerias em prol das metas) e conta com o incentivo do PRONAC (Programa Nacional de Apoio à Cultura). Para conhecer o planejamento e mais detalhes das ações do projeto, acesse: site www.vivacomunidade.com.br e no Instagram @vivacomunidadeofc .

Serviço:

Viva Comunidade

Data: 19 e 20 de agosto

Local: Praça Ferroviário Miguel Bielecki, Centro, Mafra-SC.

Horário: 10h às 17h

Peça “A Live do Zé Quest”

Data: 18 e 19 de agosto

Local: Ginásio da Escola Mário Goeldner, Vila Ferroviária, Mafra-SC (destinada a alunos e

educadores de escolas que integram o Projeto Escola Arteris)

Horário: 9h e 14h