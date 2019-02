Você sabia? Há um pouco da França na cidade de Mafra

O portal localizado na Rua Felipe Schmidt foi inspirado no portal do Marché Montorgueil, situado na cidade de Saint-Denis, da França.

Com dimensões de 12 metros de largura, por 8 metros de altura, o portal instalado na entrada da Rua Felipe Schmidt, na Praça Hercílio Luz, foi inspirado no modelo portal europeu da cidade francesa. A obra foi realizada em 2011 como parte do projeto de revitalização do centro comercial da cidade, em parceria com a iniciativa privada.

Foi construído todo em estrutura de perfil metálico, com iluminação e floreiras na base. O portal também tem como objetivo evitar o fluxo de caminhões pesados (de grande porte).