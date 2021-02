Volta às aulas na rede municipal de Mafra será nesta quinta-feira (18)

As aulas da rede municipal de Mafra serão retomadas amanhã, dia 18 de fevereiro. Ao todo são 29 escolas e 5811 alunos (2041 na educação infantil e 3770 no ensino fundamental), que voltam à rotina de forma híbrida ou remota, conforme a escolha dos pais. A Secretaria de Educação fez planejamento pedagógico para o retorno das atividades tanto do ensino fundamental, quanto infantil.

Educação Infantil

Como o retorno deve ser gradativo, as crianças das turmas do período integral foram divididas em 50% matutino e 50% vespertino. Para as turmas que já eram de meio período será feito escalonamento: uma semana vai a metade da turma presencial enquanto a outra metade tem aula não presencial (remota). Há também aqueles alunos que por opção dos pais estarão 100% remoto.

Ensino Fundamental

Os alunos do 1º ao 9º ano retornam às aulas também de maneira diferenciada, divididos entre alunos com ensino híbrido – 50% das aulas na escola e 50% das aulas em casa e alunos que vão ficar em aulas 100% online.

Plano de Contingência

Em dezembro do ano passado, a Prefeitura, por meio do Decreto 4444/2020, homologou o Plano Municipal de Contingência/COVID-19 (PLANCOM), com o objetivo de prevenção, monitoramento e controle da disseminação da Covid-19 nos estabelecimentos dos diversos níveis de Educação/Ensino. O plano completo está disponível no site Prefeitura (http://bit.ly/2NEw4fy).

Para a secretária da pasta, Jamine Henning todas as medidas de segurança estabelecidas no plano de contingência serão levadas de forma precisa em todas às escolas. Ela explicou ainda que durante as últimas semanas foram realizadas reuniões com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde e feitas atualizações no Plancom com o objetivo de diminuir ainda mais as possibilidades de casos de Covid-19 dentro das escolas. “Essas alterações foram repassadas a todas as escolas que atualizaram seus planos de contingência, tanto escolas municipais, quanto privadas e as sem fins lucrativos”, pontuou a secretária.

Transporte escolar

O transporte escolar de Mafra conta com 15 linhas municipais e 27 linhas terceirizadas. Para garantir o retorno deste serviço de forma segura e em acordo com as Diretrizes Sanitárias do Estado, foram tomadas as seguintes medidas:

– Obrigatoriedade da aferição de cada aluno ao entrar no ônibus. Realizada pelo monitor (ou motorista, quando foro caso);

– Realização de demarcação/isolamento nos acentos de modo a seguir o lotação exigida por Decretos Estaduais;

– Só permitir o acesso aos alunos que possuírem carteirinha e seguindo o escalonamento proposto;

– Realização da higienização de cada veículo, após cada rota;

– Em caso de constatação de qualquer sintoma gripal (febre/tosses, etc.) em aluno ou funcionário, comunicar imediatamente a direção escolar mais próxima, motorista ou departamento responsável, seguindo os protocolos/informativo (encaminhado pela Secretaria Municipal de Educação);

– Trajeto do veículo com todas as janelas abertas, de modo a haver ventilação e constante troca de ar dentro do mesmo;

– Obrigatoriedade do uso de máscaras para alunos, monitor e motorista.

Dúvidas

Para mais esclarecimentos, solicita-se aos pais que procurem diretamente a secretaria da escola na qual a criança ou adolescente está matriculado, ou na Secretaria de Educação pelo telefone: 3645-0735.