WebDoc com a experiência vitoriosa da Saúde de Mafra é lançado pelo CONASEMS

Em julho de 2019, a Prefeitura de Mafra recebeu o prêmio de Melhor Experiência do Estado de Santa Catarina na “16ª Mostra Brasil, Aqui tem SUS” com o tema “A potência da visita compartilhada entre CAPS e Atenção Básica em Saúde Mental”, tendo como autora principal a enfermeira Adriana Moro e co-autoras Patrícia Wormsbecker; Maria Drapalski e Alci Leite.

O prêmio pela conquista foi a produção de um webdocumentário da 4ª temporada dos “Webdocs Brasil, aqui tem SUS”.

As gravações foram realizadas entre os dias 13 e 14 de novembro de 2019 por uma equipe de profissionais especializados na produção de vídeos, selecionada pela CONASEMS – Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.

Os web documentários “Brasil, Aqui tem SUS” mostram as experiências exitosas das Secretarias municipais de Saúde de todas as regiões do país. Foram selecionadas 26 experiências – as vencedoras de cada estado brasileiro. Mafra representa Santa Catarina nesta série de documentários e é a protagonista do 8º episódio a ser lançado na página do CONASEMS no YouTube, na última segunda-feira, dia 20 de janeiro.

Para assistir ao documentário, acesse o canal do CONASEMS no YouTube ou use o link: bit.ly/WebDocSaudeMafra