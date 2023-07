Wellinton Pedro é convidado para participar da festa de Aniversário do município em setembro

O Executivo Municipal divulgou as atrações já confirmadas para a II Mafra Fest, na qual objetiva ofertar à população atrações de destaque nacional e ainda valorizar os artistas locais. Dessa forma fez o convite para o artista prata da casa, destaque recente no The Voice Kids, Wellinton Pedro, para ser uma das atrações da festa.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

A carreira nos palcos era um sonho antigo de seu pai que, na idade de Wellinton, queria ser músico. Por isso, na casa da família sempre teve muita música tocando. Aos 6 anos de idade ganhou seu primeiro acordeom. Um ano depois ganhou um instrumento profissional. Assim, Wellinton primeiro virou músico e só depois foi se tornando cantor.

Inspirado em Gusttavo Lima, começou a estudar canto por conta própria. Em 2016, com apenas 9 anos, começou a fazer participações em shows de cantores famosos que se apresentavam na cidade, como Daniel e Padre Antônio Maria. Na mesma época, passou a se apresentar com as bandas de sua região, ganhando cada vez mais experiência no palco. Neste ano participou do The Voice Kids, onde realizou o sonho de cantar para todo o Brasil.

O Executivo mafrense está aguardando uma resposta positiva de Wellinton Pedro para que Mafra cante com ele e prestigie todo seu talento.