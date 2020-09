Wittinho aponta que campanha eleitoral deve ser limpa e com respeito, sem ataques e baixarias da velha política

Compartilhar no Facebook

Na terça-feira (22) no momento da sua fala na Câmara de Mafra, o vereador Witinho destacou o momento político que estamos vivendo às vésperas do início da campanha eleitoral. Desejou boa sorte a todos os pré-candidatos – a prefeito, prefeita, vereadores e vereadoras – que irão disputar as eleições em novembro.

Externou o respeito a todos os pré-candidatos e aos seus colegas de plenário, que com exceção da vereadora Marise Valério, concorrerão a eleição para vereador ou para prefeito.

Apontou a necessidade de todos filtrarem as ‘Fake News’, denunciando elas a Polícia Civil para que sejam apuradas e seus autores responsabilizados. Que pessoas não podem se esconder atrás de um computador ou celular, que precisam ser desmascaradas nesse processo eleitoral, para que no fim a população conheça quem é quem nessa história.

“Muitos no meio político demonstram ser bons moços e por trás usam linhas telefônicas para fazer o serviços sujo do plantão da madrugada”, pontuou.

Destacou que durante a campanha, ele e seu companheiro de chapa, farão um campanha limpa, responsável, sadia, com discussão de propostas para Mafra. Porém, também mostrarão o outro lado da campanha, a baixaria da velha política. “Muitos fantasmas escondidos atrás de computadores e celulares serão apresentados”, finalizou.