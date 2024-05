O Consórcio Intermunicipal de Mobilidade Urbana (CIMU) de Rio Negro-PR e Mafra-SC informa que durante o feriado do Dia do Trabalho (01 de maio), as linhas do transporte coletivo não estarão em operação.

Atualmente a Expresso Presidente é a responsável pelo serviço de transporte público em Rio Negro e Mafra. É possível conferir os horários e demais informações no site da empresa: https://www.expressopresidente.com.br/cidades/riomafra/