Realizado em Rio Negro o congresso técnico dos Jogos Escolares do Paraná

O município de Rio Negro novamente será a sede da 2ª fase regional dos Jogos Escolares do Paraná entre os dias 17 e 22 de maio com diversas modalidades. São esperados mais de mil alunos atletas com as suas delegações.

Na tarde desta segunda-feira (29), representantes dos municípios participantes se reuniram no Cine Teatro Antônio Cândido do Amaral (Prefeitura) para o congresso técnico da competição, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Esportes de Rio Negro e os coordenadores técnicos da Secretaria de Esporte do Estado do Paraná.

Além da valorização do esporte, grandes eventos esportivos como este promovem a inclusão social e deixam o município de Rio Negro movimentado em vários aspectos, inclusive no fortalecimento do comércio local. A Prefeitura oferece todo o apoio necessário para a realização do evento. Todas as secretarias municipais trabalham incansavelmente em conjunto com as equipes do estado para proporcionar um grande evento a todos os participantes.

Durante o evento também ocorreu o lançamento do programa Jogo Limpo, que será aplicado pelo Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres.

A população poderá prestigiar os Jogos Escolares do Paraná em Rio Negro. A programação ainda será definida. Mais informações sobre os jogos podem ser acessas no site oficial: www.esporte.pr.gov.br/JEPS