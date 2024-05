Rio Negro está habilitado para receber recursos para ações voltadas às mulheres

A Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa habilitou 154 municípios do Paraná para receber recursos para as ações voltadas para as mulheres na modalidade de transferência feita diretamente do Fundo Estadual dos Direitos da Mulher para fundos municipais.

O município de Rio Negro está entre os habilitados. A boa notícia foi recebida pelo prefeito James Karson Valério e pela diretora do Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres, Eva Mariane Oliveira.

O município apresentou a documentação e preencheu os requisitos para receber o valor de R$ 70 mil. Os valores repassados aos municípios são definidos conforme a porcentagem que a população feminina municipal representa na população feminina do Paraná.

Os recursos devem ser investidos para a implementação, aprimoramento, organização e apoio de políticas públicas, planos, serviços, programas, projetos e ações referentes ao fortalecimento da rede de prevenção e enfrentamento das violências contra a mulher.

As linhas de ação incluem prevenção à violência doméstica e familiar, sensibilização da comunidade, assistência integral às mulheres em situação de violência e seus dependentes, criação e melhoria de Centros de Referência de Atendimento à Mulher, apoio a programas para atendimento de autores de violência, visando prevenir e superar a violência doméstica, além da implementação e aprimoramento de serviços de acolhimento e atendimento emergencial para mulheres em risco de morte ou grave ameaça.