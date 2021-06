Workshop de planejamento estratégico é realizado em Mafra

Na ocasião foi realizado o diagnóstico de cada secretaria e traçados objetivos para melhoria da gestão e prestação de serviços à comunidade

Na tarde da última segunda-feira (28), secretários municipais e diretores participaram a convite do prefeito Emerson Maas do workshop “Planejamento Estratégico da Gestão Municipal” (PEGEM), que aconteceu no auditório do Sicoob, em Mafra. “Quando falamos de estratégia, falamos em caminhos a percorrer e qual é o melhor para alcançarmos determinado objetivo. É importante que todos estejam comprometidos. Planejamento estratégico é pensar antes de agir”, declarou o prefeito, abrindo os trabalhos.

O secretário de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, João Lázaro Lelis Ferreira, foi o facilitador do workshop, explicando cada etapa a ser trabalhada em grupo. Neste primeiro momento foi trabalhada a Etapa 1, que consistiu no diagnóstico de cada uma das secretarias e seus setores, apontando os pontos fortes, pontos fracos, fraquezas e oportunidades. A partir dessa identificação, os grupos traçaram as prioridades de cada secretaria com foco na discussão, análise e integração dos relatos e apontamentos.

Conclusões

Esse workshop cumpriu a primeira etapa proposta e terá continuidade com mais duas etapas: (Etapa 2) – cruzamento dos diagnósticos da etapa 1 e definição dos objetivos estratégicos; (Etapa 3) – reunião com secretários municipais e equipes para nortear o desenvolvimento municipal e utilização do sistema GEOR (Gestão Estratégica Orientada para Resultados) para acompanhamento de projetos.

Para o prefeito, esse workshop visou principalmente “cumprir e aprimorar o seu plano de governo, por meio do trabalho contínuo das equipes das secretarias, direcionado ao desenvolvimento do município, com foco na prestação do melhor serviço para a sociedade”.

