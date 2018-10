XI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente acontecerá nesta sexta-feira em Mafra

O evento é organizado pela Prefeitura de Mafra através da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Nesta sexta-feira, 26, das 8h às 12h e das 13h30min às 17h, na sede do Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos, acontecerá a XI Conferência Municipal do Direitos da Criança e do Adolescente. O evento é organizado pela Prefeitura de Mafra através da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O evento é aberto ao público. E vai tratar do tema “Proteção integral, diversidade e enfrentamento das violências”. Mais informações podem ser obtidas diretamente na Secretaria de Assistência Social ou através do telefone: (47) 3643-7181, toda a população Mafrense está convidada a participar.