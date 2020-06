Mau tempo deixa milhares de pessoas sem energia em SC

A Celesc informa que, em virtude do mau tempo provocado por um ciclone extratropical com rajadas de vento de até 110Km/h, por volta das 15h30, mais de 600 mil unidades consumidoras (UCs) estavam com o fornecimento de energia elétrica interrompido na área de concessão da empresa. As ocorrências começaram a ser registradas no início da tarde, no oeste catarinense, e está avançando para o litoral.

O ciclone, que é composto por uma área de baixa pressão, começou a se formar no norte da Argentina e está se deslocando em direção ao leste. A área de baixa pressão está cruzando os estados de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e deve ganhar forma de ciclone sobre o oceano, no litoral gaúcho.

Equipes da Celesc estão em campo nesse momento, atuando nas áreas atingidas, mas é importante que a população permaneça em local seguro e relate as ocorrências para a Defesa Civil (199), o Corpo de Bombeiros (193) e as emergências relativas à rede elétrica no 0800 048 0196.