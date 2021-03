Se fosse para eleger apenas um bom conselho numa lista de pitacos que recebi durante a vida, este conselho seria o do velho índio Pinó, cacique da Tribo Tatuyo na Amazônia:

– Aproveitem agora, nesse horário eles não atacam muito.

Estava falando sobre os procedimentos de higiene:

– Aqui não há papel higiênico e nem banheiro. Tudo é feito no rio. E tomem cuidado com os jacarés…

Em meio a risos e alguma preocupação, seguimos o seu conselho, nos lavamos e nos preparamos para o ritual que haveria mais tarde.

Neste dia a nascente do nosso chuveiro era o Rio Amazonas. E esta é a essência de toda a nossa conversa.

Conhecer a nascente do seu chuveiro é isso. Sair por aí, viajar, respirar novos ares, viver novas experiências, mudar de vida, de cidade, de país. Aventurar-se a recomeçar tudo do zero. Perceber que o mundo vai muito além do pequeno mundinho em que a maioria vive.

Mas resgatar este espírito exige algum esforço. Sim. É preciso caminhar um bocado. A água muitas vezes é gelada, não há sabonete e nunca temos certeza de onde estamos pisando. Pequenos perigos que fazem parte de algo muito maior e que só iremos entender melhor no caminho de volta. Não há mais azulejos branquinhos e toalhas fofas de amaciante, mas sim pedras ásperas, cansaço e talvez alguns hematomas.

Ouça o chamado. O apelo que a vida lhe faz todos os dias ao abrir a torneira da sua ducha. Um convite a sair do senso comum do quotidiano e a experimentar algo novo.

Conhecer a Nascente do seu Chuveiro é reencontrar-se com a Mãe Natureza. É curar a sua Alma do tédio e voltar para as suas origens, para a sua essência. É voltar a ser índio.

Ebook Interativo:

Conheça a Nascente do seu Chuveiro é muito mais do que uma série de ebooks, é um universo multimídia e multicolorido com milhares de fotos, vídeos e materiais complementares que irão conduzi-lo a um outro nível de experiência, tanto nesta dimensão quanto em outras muito mais distantes. Respire fundo e prepare-se para algo novo. Novas ideias ou novos rumos, quem sabe. Aqui você vai encontrar de tudo, desde as aventuras mais absurdas até as experiências espirituais mais profundas.

São 7 ebooks + eBook Interativo que o ajudarão nesta jornada, porém ainda é preciso caminhar um bocado. A água muitas vezes é gelada, não há sabonete e nunca temos certeza de onde estamos pisando. Pequenos perigos que fazem parte de algo muito maior e que só iremos entender melhor no caminho de volta.

As Aventuras:

Seja em rituais com as tribos indígenas da Amazônia, perdendo as unhas no Caminho de Santiago de Compostela, meditando e testando os anticorpos no caos da Índia, sofrendo os efeitos do ar rarefeito em uma montanha no Chile ou experimentando um jejum prolongado de quase um mês em uma ilha deserta no Brasil, foram seis anos vividos intensamente, sempre arriscando tudo mas com a confiança de que, definitivamente, ninguém morre antes da hora.

Experiências Espirituais:

Quer ver Fantasmas? Contactar Espíritos? Conhecer outras dimensões?

Se você é daqueles que morre de curiosidade em ver coisas de “outro mundo” porém o mais perto que chegou de alguma experiência paranormal foi através da Netflix, estamos aqui para te mostrar algo novo. A possibilidade real de poder vivenciar tais experiências.

Com mais de trinta anos de tentativas e muitas histórias beirando o inacreditável, este acervo traz as maiores conquistas (e medos) deste explorador no campo do sobrenatural. Se expressões do tipo sair do corpo, espiritismo, psicografia, preto véio, alma penada, Ayahuasca, Santo Daime, fenômenos sobrenaturais… não lhe incomodam ou causam qualquer nível de desconforto, essa leitura é para você.

