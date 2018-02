O Bullying e a Educação em Valores

Os atos de violência física ou psicológica presentes no âmbito escolar seguem tirando vidas. Esse mês, Nikolas Cruz, 19 anos, mata 17 pessoas em uma escola na Flórida, foi o 18º incidente com tiros em escola nos Estados Unidos em menos de 2 meses. No Brasil esse problema também continua, em outubro do ano passado um jovem de 14 anos matou 2 e deixou 4 feridos em uma escola em Goiânia com a arma da mãe.

Mas qual é a origem do bullying? Pode ser a falta de valores como honestidade, responsabilidade, respeito, compromisso, entre outros. Um problema que estamos enfrentando provavelmente devido a pouca atenção que a EDUCAÇÃO EM VALORES vem recebendo da sociedade.

Como está o valor “Honestidade” na escola? Que para diminuir os índices de reprovação, passa alunos sem os devidos conhecimentos, em prol da “boa imagem” da mesma. Nega a realidade da escola, prioriza a aparência e sacrificado à essência. Jogar a sujeira pra debaixo do tapete, esconde o problema, mas não resolve.

Como está o valor “Responsabilidade” na família? Que não tem tempo pra cuidar dos filhos, com pais querendo compensar a ausência com permissividade, sem colocar limites nos filhos que vão crescendo inseguros e desorientados.

Como está o valor “Respeito” nos alunos? Que maltratam com palavras e atitudes não só os companheiros, mas também professores e familiares. Primeiro, são vítimas do abandono, da falta de educação e até mesmo da violência dos pais, depois se tornam os vilões da sociedade. Não respeitam ninguém, não assumem responsabilidade nenhuma e repassam para a sociedade de forma violenta e cruel o sofrimento deles.

A falta de “Compromisso” da sociedade com a educação em valores talvez seja uma das causas da violência na escola, por isso acredito que essa temática deve ser trabalhada não só no âmbito educativo, mas em todos os âmbitos e com crianças, jovens e adultos. É preciso refletir sobre honestidade, responsabilidade, respeito, compromisso, entre outros valores, fomentar essa temática, pensar e crescer junto.

Quais os exemplos que podemos observar desses valores? Como podemos desenvolvê-los? Quem está cuidando desses valores na formação dos alunos? Pelo que tudo indica ninguém está assumindo essa missão, parece que a família deixa para a escola e a escola deixa para a família. Obrigação que talvez seja de todos.

Os programas Cinco Minutos de Valores Humanos para a Escola e o programa Cinquenta Minutos de Valores Humanos para o Ensino Superior estão disponíveis gratuitamente na internet em português e espanhol, veja em: www.cincominutos.org. Foram desenvolvidos com o proposito de contribuir com o desenvolvimento de valores básicos e universais como o respeito, a honestidade, o compromisso, a responsabilidade, gratidão, amor, entre outros, para uma sociedade mais pacífica e justa. Aproveite!!!

A escuridão se origina da ausência de luz e o bullying provavelmente se origina da ausência de valores éticos e morais na sociedade.