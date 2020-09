A maior incidência de furtos em Mafra se concentra no bairro Vila Nova

A Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) divulgou nesta semana os números de furtos e acidentes de trânsito na cidade no mês de agosto. O levantamento é feito pela agência de inteligência da PM apontando o índice de atendimentos efetuados.

Segundo os números apresentados foram registrados 35 furtos no mês de agosto. A maior incidência, novamente, foi no bairro Vila Nova. Ao todo foram 42 acidentes de trânsito – 32 acidentes com danos materiais e 10 acidentes com lesões corporais, a grande maioria na área central.

Os dados também serve como referência para ações policias como rondas e averiguações. Ações preventivas já foram intensificadas na Vila Nova com objetivo de reduzir índice de furtos na região. A PM também oriente que todos adotem medidas visando dificultar a ação de criminosos, como: alarmes, sistema de vídeo monitoramento, reforço das trancas em portas e janelas, cães de guarda, rede de vizinho, entre outros. Orienta também que os moradores adotem hábitos de verificarem a movimentação de pessoas e veículos estranhos no local onde moram e sempre que desconfiarem de atitudes suspeitas liguem para o telefone de emergência 190 ou acionem a PM através do aplicativo PMSC Cidadão.

No trânsito, nesta semana se comemorar a ‘Semana Nacional de Trânsito’, a Polícia militar já intensificou as ações preventivas com operações de trânsito (Blitz), rondas e policiamento ostensivo nesses locais, para diminuir o índice de acidentes.