Abordagem policial resulta em prisão e apreensão de entorpecentes em Campo do Tenente

Na noite do último dia 09 de janeiro a equipe da Polícia Militar de Campo do Tenente, realizava patrulhamento pela Rua André Valenga no centro da cidade, momento que visualizou um veículo VW/Gol em atitude suspeita, estacionado num lugar sem iluminação pública.

Os policiais avistaram dois masculinos no veículo que ao avistarem a presença da viatura, demonstraram nervosismo, gerando mais suspeita da equipe policial.

Diante dos fatos apurados os masculino receberam ordem de abordagem e em revista foi encontrado pinos de cocaína e certa quantia em dinheiro. Os policiais em busca veicular encontraram uma bolsa com tablete de maconha, resultado em 52 gramas e ainda dinheiro trocado.

Foi encontrado com um dos abordados um caderno de anotações, tratando-se de contabilidade com nomes e valores, além de misturas das substâncias. A equipe policial indagou o motivo de estarem estacionados neste local sem iluminação.

O passageiro relatou aos policiais que foi abordado pelo motorista em voa pública e lhe ofereceu para que vendesse os entorpecentes.

Diante dos fatos foi dada voz de detenção e encaminhados á Delegacia da Polícia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis e o veículo foi apreendido devido irregularidades.