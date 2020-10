Ação conjunta PRF e Civil apreende crack e cocaína na BR 280 em Mafra

Uma ação conjunta entre policiais rodoviários federais e policiais civis de SC prendeu na noite de ontem (terça), na BR 280 em Mafra, um homem com um quilo de crack e 750g de cocaína.

Após troca de informações entre as duas forças de segurança, o veículo suspeito (Fiat/Siena de Canoinhas) foi localizado no km 190 da rodovia trafegando sentido litoral-oeste. A busca encontrou a droga escondida no forro lateral do porta-malas.

O motorista, de 22 anos, disse que buscou a droga em Joinville e a levaria até São Mateus do Sul/PR. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Mafra onde vai responder por tráfico de drogas.