Ação de recaptura de detento que fugiu do Presídio Regional de Mafra

Compartilhar no Facebook

As equipes da Polícia Militar e do Departamento de Administração Prisional de Mafra que realizavam na manhã de hoje, dia 25, um cerco na região da Vila Jardim América e Fazenda Potreiro, na tentativa de recapturar um detento que fugiu durante a madrugada do Presídio Regional de Mafra, acabaram de concluir a Operação que teve como desfecho a recaptura de um homem de 52 anos de idade, o qual está preso por vários crimes de Furto, praticados na região, principalmente em Itaiópolis.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O fugitivo estava escondido em uma área de mata em meio a plantações na Vila Jardim América.