Acidente com danos materiais na BR-280

A equipe do Corpo de Bombeiros de Mafra se deslocou até a BR-280, nas proximidades dos laboratórios Calbos, para atender um acidente. No local os bombeiros depararam com uma colisão traseira, envolvendo uma Fiat/Strada e um caminhão Volvo FH 480 de propriedade da empresa Ouro Sol, ambos com placas de Mafra.

O motorista do Fiat/Strada apresentava um ferimento na cabeça na região frontal e não queria ser atendido pela equipe dos bombeiros e depois de muita insistência, realizaram um curativo no ferimento. O motorista não quis ser conduzido ao hospital e foi orientado para que permanecesse no local aguardando a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Em dado momento, este senhor, ignorou a orientação e evadiu-se do local, tomando rumo ignorado.

O motorista de 34 anos do Volvo, nada sofreu e permaneceu no local, aguardando a chegada da Policia Rodoviária Federal e a equipe dos Bombeiros, retornaram ao quartel.