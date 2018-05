Acidente de trânsito com danos materiais na Vila Nova

Na manhã desta quinta-feira (24/05), por volta das 08h40min a Guarnição ABTR-100 do Corpo de Bombeiros de Mafra, se deslocou até a Rua Gustavo Friedrich no bairro Vila Nova, para dar atendimento a um acidente de trânsito, envolvendo dois veículos.

Numa colisão de frente se envolveram os veículos Ford/Fusion, placas de Curitiba e uma Ford/Ka, placas de Rio Negro.

O motorista do Fusion de 51 anos de idade e as caronas do banco traseiro, uma mulher de 50 anos e uma menor de 03 anos, ambos encontravam-se fora do veículo, sem lesões aparentes e permaneceram no local.

Já a motorista do Ford/Ka, uma mulher de 18 anos, a qual encontrava-se sentada no banco, consciente, orientada, sinais vitais estáveis, queixando-se de fortes dores no peito, na cabeça, na coluna cervical, lombar e formigamento nos membros inferiores.

A mulher relatou que não estava usando cinto de segurança e após atendimento pré-hospitalar a mesma foi conduzida pela equipe do SAMU, para o Pronto Atendimento do Hospital São Vicente de Paulo, para avaliação médica.