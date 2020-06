Acidente na BR-280 em Mafra faz mais uma vítima fatal

Na tarde desta quinta-feira (18/06), por volta das 14 horas às guarnições dos Corpos de Bombeiros de Mafra e Rio Negrinho, bem como do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Rio Negrinho, se deslocaram até a BR-280, no km 153, na localidade do Rio da Areia, para dar atendimento a um grave acidente de trânsito com mais uma vítima fatal.

Este gravíssimo acidente envolveu os veículos, VW/Gol, placas de Canoinhas e uma Camionete Ford/Ranger, placas de Palmas/PR e fez mais uma vitima fatal do violento trânsito brasileiro.

O motorista do VW/Gol de Canoinhas, sendo identificado como sendo Gilson Graciano, de 42 anos, foi encontrado preso entre as ferragens do veículo, ficou totalmente destruído com a força do impacto e nada mais pode ser feito, estava com ausência total dos sinais vitais.

A vítima fatal apresentava ferimentos na face, fratura fechada nos membros superiores, tórax e fratura exposta nas pernas, sendo necessário o desencarceramento e o corpo ficou aos cuidados da Polícia Rodoviária Federal.

Os cinco ocupantes da Camionete Ford/Ranger, foram encontrados já fora do veículo. O motorista de 42 anos foi encontrado consciente e orientado e apresentava ferimento no lado direito do rosto.

O passageiro de 26 anos apresentava um ferimento no lado esquerdo do rosto, na região da boca e suspeita de fratura fechada torácica do lado direito. O motorista e este passageiro foram encaminhados para atendimento médico pela equipe dos bombeiros na viatura pré-hospitalar.

O outro passageiro da Ford/Ranger de 20 anos, um norte-americano, apresentava ferimentos no rosto e se queixava de dores torácicas. Já o outro passageiro de 36 anos, apresentava suspeita de fratura no antebraço e na mão esquerda e se queixava de fortes dores na região lombar. Eles foram conduzidos ao hospital pelos bombeiros de Rio Negrinho.

O quinto passageiro de 13 anos de idade, também foi encaminhado para atendimento médico pela equipe do Samu de Rio Negrinho.  Todas as vítimas foram conduzidas ao Hospital São Vicente de Paulo em Mafra.