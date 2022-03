Adolescente fica agressivo e ameaça pais com faca em Mafra

Compartilhar no Facebook

No domingo (27), por volta das 21h50, policiais militares do 38º Batalhão de Polícia Militar de Mafra (BPM) deslocaram até a Rua Pioneiro Estanislau Schumann Junior, Vila Buenos Aires, onde uma mulher de 43 anos de idade relatou que seu filho, um adolescente de 17 anos de idade, ficou muito agressivo e de posse de uma faca a ameaçou de morte e desferiu vários golpes contra seu marido e pai do adolescente, um homem de 45 anos.

Relatou que se trancaram no quarto para se defender, sendo que o adolescente golpeava insistentemente com a faca na porta e que seu marido fugiu para a rua sendo perseguido pelo filho que tentava golpeá-lo com a faca, até que populares seguraram e desarmaram o adolescente, sendo este apreendido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra para às providências cabíveis.