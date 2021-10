Compartilhar no Facebook

Nesta segunda-feira (11), por volta das 16h45, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Marechal Deodoro, Centro, onde dois adolescentes, ambos com 17 anos de idade, “pichavam” as paredes de um ginásio de esportes com tinta spray.

Os referidos adolescentes foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Mafra para as providências cabíveis.