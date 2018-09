Ameaça atear fogo na residência da ex-mulher na Vila Paraná

Compartilhar no Facebook

Por volta do meio dia desta terça-feira (28/08), a Policia Militar de Rio Negro se deslocou até a Rua Professor João Raimundo no bairro Vila Paraná, para atendimento a uma ocorrência de violência doméstica.

No local em contato com a mulher, a mesma relatou aos policiais, que esta em fase de separação de bens do seu ex-marido. Ela comentou que ele estava em sua residência e a ameaçou de morte dizendo que iria incendiar a casa.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No momento da discussão o ex-marido quebrou duas portas do armário da cozinha e alguns copos. A ex-mulher apesar das ameaças decidiu por não denunciar seu ex-marido, queria apenas que ele se retirasse, pois a separação já está em processo judicial.

Diante dos fatos os policiais orientaram o ex-marido a sair da residencia o que foi acatado. A mulher relatou que não foi agredida pelo ex-marido e somente recebeu ameaça do mesmo tentar incendiar a residencia.