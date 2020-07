Ameaça mulher de morte sendo preso em flagrante

Compartilhar no Facebook

Na madrugada desta terça-feira (07/07) por volta das 03h30min a Polícia Militar de Mafra se deslocou até a Rua Victor Konder no bairro Vila Buenos Aires, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local em contato com a vítima uma mulher de 46 anos de idade a mesma relatou que foi ameaçada de morte pelo seu marido de 47 anos de idade.

Diante dos fatos o homem foi preso em flagrante por ameaça, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para serem tomadas as providências cabíveis.