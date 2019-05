Ameaçada de morte na Vila Paraíso pelo ex-marido

No inicio da tarde desta quarta-feira (15/05) a Policia Militar de Rio Negro, foi acionada para dar atendimento a uma ocorrência de violência doméstica na Rua Santa Catarina no bairro da Vila Paraíso. A denunciante (mulher) relatou aos policiais que seu ex-marido, estava em frente a sua residencia e a impedia de entrar no local e além de proferir ameaças que iria matá-la.

No local a equipe policial conversou com a vitima e com as características do ex-marido, conseguiram abordá-lo nas proximidades. Ele foi identificado e os policiais perguntaram a denunciante se a mesma tinha interesse em representar contra ele criminalmente e respondeu que sim.

Diante dos fatos o ex-marido foi detido e encaminhado, juntamente com a vitima até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.