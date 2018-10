Ameaçou mulher com faca e foi preso em flagrante na Vila Nova

Compartilhar no Facebook

Nesta quarta-feira (17/10) por volta das 23 horas, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Germano Neundorf, no bairro Vila Nova, para atender uma ocorrência de violência doméstica contra uma mulher.

No local em contato com a mulher de 44 anos de idade a mesma relatou que foi ameaçada de morte pelo seu marido de 36 anos de idade, o qual se utilizou de uma faca para ameaçar a vítima.

O agressor foi preso em flagrante por ameaça, com as disposições constantes na Lei Maria da Penha e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para as providências cabíveis