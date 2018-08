Armado com facão ameaçou matar esposa na localidade de Cunhupã

A Polícia Militar de Rio Negro foi acionada na noite deste domingo, por volta das 23h50min, para comparecer a Rua Pedro Grein no bairro do Campo do Gado, para atender uma ocorrência de violência doméstica.

No local em contato com a mulher, a mesma relatou que estava em sua residência, na localidade de Cunhupã, onde por volta das 14 horas, teve uma discussão com seu esposo, onde ele estava armado com um facão e ameaçou-a de morte. A mulher temendo por sua vida, se retirou da residencia e fugiu para a casa de seus pais, localizada no bairro Campo do Gado, aproximadamente 15 km do local.

A mulher relatou aos policiais que por volta das 23h20min o marido veio atrás dela, conduzindo um trator e estava de posse do facão. O marido foi atendido pelo pai da vitima que o visualizou o mesmo manuseando o facão e comentou que sua filha não estava em sua casa. O marido de posse das informações comentou que iria á casa do primo de sua esposa e comentou que iria matá-lo.

A vitima foi orientada pela equipe da PM e a mesma quis exercer seu direito de representar em desfavor de seu marido. Logo em seguida a equipe que estava na frente da residencia do pai da vitima, visualizou o marido conduzindo o trator o qual parou na frente da casa.

Os policiais realizaram a abordagem e revista pessoal, sendo constatado que o marido havia ingerido bebida alcoólica e foi achado o facão e uma faca no trator.

O marido recebeu voz de detenção, sendo apreendido o facão e a faca e a chave do trator entregue para sua esposa e foi encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, para serem tomadas as providencias cabíveis.