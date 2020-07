Arrastou mulher para o escritório e roubou seu celular

Na noite desta quinta-feira (16/07) por volta das 19h38min a Polícia Militar de Rio Negro se deslocou até a Rua Coronel Nicolau Bley Netto no centro da cidade, para atender uma ocorrência de violência contra uma mulher e seguido de roubo.

No local em contato com a vítima (mulher) a mesma relatou que estava saindo do escritório com seu veículo, momento que foi surpreendida por um elemento batendo no vidro do seu carro e abriu a porta.

O elemento retirou a mulher do veículo, puxando a mesma pelos cabelos e ameaçando-a a ficar quieta que senão seria pior. Logo após o elemento a conduziu pelos cabelos até o interior do estabelecimento e ficou batendo com a cabeça na parede, resultando em hematomas.

O elemento roubou o celular da vítima e se evadiu sentido ignorado. A vítima foi orientada e a equipe policial realizou patrulhamento, mas não localizaram o autor das agressões e roubo.