Arrombaram banca no Tijuco Preto

Na manhã desta quinta-feira (30/08), por volta das 07h30min a Policia Militar de Rio Negro se deslocou até a Rua José Augusto Soares Mariano no bairro Tijuco Preto, para dar atendimento a uma ocorrência de arrombamento, numa referida banca.

No local com contato com o proprietário o mesmo relatou, que fechou a banca na noite anterior, por volta das 19 horas e nessa manhã quando chegou para trabalhar, encontrou-a arrombada.

Foi furtado R$ 55,00 reais, 03 pacotes de salgadinho, 04 litros de pinga e 03 maços de cigarros e o mesmo tem suspeita do autor.