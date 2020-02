Arrombou Panificadora Pão de Mel e acabou sendo agredido por transeuntes

Compartilhar no Facebook

Na madrugada desta quinta-feira (06/02), por volta das 03h45min a Policia Militar de Rio Negro, recebeu uma informação que havia pessoas perseguindo um elemento, nas proximidades do Posto Alvorada.

Diante dos fatos uma equipe se deslocou até ao local e depararam com um indivíduo caído ao chão e estava bastante ferido e foi identificado posteriormente. Segundo testemunhas o vigilante da ADLER e o funcionário do posto de combustível, alguns transeuntes o perseguiram e o agrediram, após o mesmo arrombar a Panificadora Pão de Mel.

Devido os ferimentos o elemento foi encaminhado até ao Hospital Bom Jesus, para atendimento médico. A equipe policial se deslocou até a Panificadora Pão de Mel, onde foi confirmado o furto. Foi constatado uma porta de vidro e um balcão danificado, além de estar todo revirado o local.

Em contato com o proprietário o mesmo relatou que do local, apenas foi subtraído uma máquina de cartão de crédito que foi abandonado na rua durante a fuga.

O autor do arrombamento após ser medicado, foi encaminhado até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, juntamente com o objeto apreendido para serem tomadas as providencias cabíveis.