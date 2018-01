Assaltantes da Farmácia Máster Farma foram reconhecidos e presos em flagrantes

No inicio da noite desta quarta-feira (17/01), dois elementos adentraram a Farmácia Máster Farma em Rio Negro, localizada no bairro Alto na Rua José Schelbauer Sobrinho, um deles empunhava uma arma, tipo pistola e aparentemente um simulacro e deram voz de assalto.

Conforme relatou um dos funcionários, o elemento que estava armado ficou na porta apontando a arma e o outro foi até o caixa e pegou aproximadamente R$ 120,00 e se evadiram.

Um dos assaltantes foi reconhecido e foram fornecidos suas características e o endereço do mesmo. A equipe da policia com as informações, se deslocou até o endereço mencionado, onde lá se encontravam dois elementos, que coincidiam com as características repassadas e verificadas nas imagens da farmácia.

No endereço também foi encontrado as roupas e o tênis que um deles usada no momento do assalto e a quantia de R$ 80,00 reais, atrás de um sofá. Os elementos foram levados até a farmácia e a vitima reconheceu como sendo os indivíduos que assaltaram o referido estabelecimento.

Os elementos acabaram confessando o delito e diante da confirmação e do reconhecimento de ambos, receberam voz de apreensão e foram conduzidos até a Delegacia da Policia Civil de Rio Negro, juntamente com as roupas recolhidas na casa dos suspeitos.

Na Delegacia da Policia Civil, foi encontrado R$ 30,00 no bolso da bermuda de um dos envolvidos. A arma utilizada no assalto foi jogada no mato, conforme relatou um dos elementos.